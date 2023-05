Cruzeiro do Sul tem mais de 600 casos de gripe em uma semana

Mais uma vez, na madrugada desta segunda-feira, 8, o voo da Gol Linhas Aéreas, que saiu de Rio Branco, não conseguiu aterrissar em Cruzeiro do Sul, por causa da neblina. O avião arremeteu três vezes e voltou para a capital do Acre. O fato é recorrente e não há previsão da empresa fazer voos durante o dia para Cruzeiro.

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB), que não conseguiu embarcar em Cruzeiro, deixou de presidir audiência pública na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira e lamenta.

“É inadmissível que em 2023, só se tenha um voo, caríssimo e que nem é diário, para interligar duas grandes regionais do nosso estado. São pessoas que acabam perdendo atendimentos de saúde, oportunidades de emprego, fora a queda no setor turístico do Juruá relatado pelos comerciantes nas visitas que fizemos aqui”, cita o parlamentar.

Por meio de nota, a Gol Linhas Aéreas informou que “todos os passageiros afetados pelo cancelamento estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo informados sobre suas reacomodações”.

Como choveu muito nesta segunda-feira durante o dia há a possibilidade de mais uma vez a neblina atrapalhar o voo desta madrugada. Os voos são feitos às segundas, terças, quintas e sábados à noite. O valor de passagem ultrapassa os R$ 2 mil e de acordo com a empresa, não há previsão para aumento do quantitativo destas viagens.

Workshop

Na quinta e sexta-feira da semana passada, pessoas de outras partes do Brasil estiveram em Cruzeiro do Sul debatendo o problema das passagens aéreas para o município no Workshop “Transporte aéreo na Região Norte do país”. O evento foi promovido pela Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON e Ministério Público do Acre. O objetivo foi buscar soluções e encaminhamentos para problemas do transporte aéreo na região como os altos preços das passagens, os voos na madrugada em dias alternados e os cancelamentos devido ao mau tempo, falta de sistema de aproximação noturna no aeroporto de Cruzeiro e outros.

O presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON, Luiz Eduardo Lemos, no fechamento do evento chegou a dizer que após o evento, as ações grupo terão continuidade. “É um evento onde, embora tenha um encerramento formal, iremos além com propostas e mais rodadas de negociação. Nosso objetivo é que um procedimento administrativo seja feito para que tudo aquilo que foi idealizado nesta tarde seja registrado, formalizado e reverta em prol da coletividade dos consumidores”.

O procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, também ressaltou a necessidade da continuidade na tentativa de melhorar a oferta do serviço aéreo.

“Embora ainda não tenha surgido nenhuma proposta imediata voltada à solução do problema, o que ficou demonstrado neste encontro é uma disposição de todos em continuar negociando para buscar a melhor solução possível”, afirmou o procurador.

Cruzeiro.

O evento contou com representantes do governo do Estado e Município, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Assembleia Legislativa, Ministério de Portos e Aeroportos, companhias aéreas Gol, Latam e Azul, Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, Associação Brasileira das Empresas Aéreas e Secretaria Nacional do Consumidor.

O deputado Jarude, que participou do evento, se disse frustrado com o workshop. “O encontro terminou de maneira frustrante já que as companhias aéreas insistem que não há muito o que se fazer a respeito da situação. Espero realmente que os membros do Ministério Público do Acre tomem medidas mais enérgicas para garantir o atendimento digno aos acreanos”, pontuou.