Petecão garante mais R$ 300 mil para implantar energia solar na Fazenda Esperança

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta sexta-feira (17), o empenho de verba no valor de R$ 300 mil para a instituição Fazenda Esperança, localizada no município de Sena Madureira. Os recursos, provenientes de uma emenda de sua autoria, serão destinados à implementação de um sistema de geração de energia solar. Com este montante, o senador já investiu R$ 1 milhão em favor da entidade em 2024.

“Acredito que, com a economia de energia elétrica, haverá mais recursos disponíveis para apoiar o tratamento de pessoas em situação de dependência química”, destacou.

A Fazenda Esperança de Sena Madureira está localizada na altura do km 5 da BR-364, no sentido Sena-Manoel Urbano, e acolhe cerca de 15 pessoas em tratamento para dependências químicas, seja por álcool ou drogas. Além disso, é mantida não apenas por doações, mas também pela produção de pães e hortaliças, comercializados no município.

A instituição se destaca por oferecer um acolhimento integral, que vai além da recuperação da dependência química, pois inclui também o apoio a mulheres gestantes e a mães com filhos pequenos. Reconhece-se a importância do vínculo afetivo entre mãe e filho para o desenvolvimento e a recuperação da mulher.

No Acre, a Fazenda Esperança está presente em outros dois municípios: Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Além de oferecer recuperação para dependentes químicos, a organização também realiza atividades de prevenção contra o uso de drogas em comunidades e escolas.

“Estou convencido de que esses investimentos serão de grande valia para fortalecer o trabalho da Fazenda Esperança e desempenharão um papel fundamental em sua missão de reabilitação desses irmãos que precisam de atendimento”, afirmou.