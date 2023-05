Prefeitura convoca aprovados em concurso temporário da Secretaria de Assistência Social

Após a Executiva Municipal do MDB divulgar uma nota assinada pelo seu presidente, o deputado estadual Emerson Jarude, que defende o direito do vereador João Marcos Luz ser contrário a possibilidade do ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre se filiar ao partido, o próprio vereador divulgou um comunicado oficial.

No início da noite deste sábado, 7, João Marcos Luz disse em nota que lamenta a nota divulgada pela Executiva Estadual e a considera carregada de censura. “Difícil aceitar que uma nota tão carregada com os matizes da censura tenha sido redigida e assinada por uma pessoa cuja história sempre nutri respeito, e que coleciona títulos como: ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, e ex-deputado federal, que refletem sobretudo a manifestação da democracia e do direito de expressão”, se referindo aos presidente estadual do MDB, Flaviano Melo.

Em outro trecho da nota, Luz acusa parte do partido de “mudar de interesse” e diz também que Marcus Alexandre tem o PT no coração e só procura um outro partido por causa dos sucessivos fracassos impostos pela população ao PT nas últimas eleições.

Leia a nota do vereador Joao Marcos Luz:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Com relação a “NOTA PÚBLICA” emitida e divulgada pela Executiva Estadual do MDB Acre e que cita textualmente o meu nome, venho à público esclarecer:

a) Difícil aceitar que uma nota tão carregada com os matizes da censura tenha sido redigida e assinada por uma pessoa cuja história sempre nutri respeito, e que coleciona títulos como: ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, e ex-deputado federal, que refletem sobretudo a manifestação da democracia e do direito de expressão;

b) Jamais emiti opinião em nome do partido, o que expresso é simplesmente a manifestação de um cidadão, filiado e eleito ao cargo de vereador de Rio Branco, que sempre combateu as gestões, métodos e ideologias esquerdistas, sobretudo as defendidas pelo Partido dos Trabalhadores;

c) Não tenho vocalizado interesses alheios ao partido, como diz a nota, o que vocalizo é o mesmo conteúdo que me credenciou a uma vaga na câmara municipal, e se hoje não estamos falando no mesmo tom, com certeza não fui eu quem mudou de interesses;

d) Jamais pratiquei “ações contrárias aos princípios de nossa agremiação”, minha prática é justamente para garantir que o MDB possa exercer a ampla democracia, com o direito de poder apresentar uma candidatura própria, uma vez que temos interesses manifestos publicamente de um integrante com mandato eletivo, que anseia concorrer ao cargo de prefeito nas eleições vindouras;

e) Meu posicionamento contrário a aproximação do MDB com o senhor Marcus Alexandre, além de questão ideológica, é uma tentativa protecionista de preservar nosso partido, deixando-o longe dos estigmas e práticas que acompanham o PT, partido de origem e de coração do cidadão citado anteriormente, que vendo o fracasso sucessivo imposto pelo povo acreano, agora procura abrigo em outras siglas partidárias;

f) Jamais me permitirei afrontar o Regimento e Estatuto do MDB, pois sou partidário, mas também sou cidadão e político com mandato, e tenho a mais absoluta certeza de que o meu sentimento reflete o de tantos outros filiados, que serão ouvidos quando os debates deixarem de ser internos e ganharem as cores democráticas das vielas e ruas;

g) Finalizo essa nota com uma frase do Ex-Deputado Federal, Ulysses Guimarães, uma das pilastras do MDB: “A liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É A RAINHA DAS LIBERDADES”.

João Marcos Luz

Defensor da liberdade de expressão