Candidatos do Enem 2023 podem pedir isenção da taxa de inscrição até sexta-feira (28)

Termina nesta sexta-feira, 28, o prazo de solicitação da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Entre um dos principais requisitos para conseguir o benefício, é preciso que o participante esteja no último ano do ensino médio de escolas públicas.

Além disso, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980) ou cidadãos em vulnerabilidade social, com inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), também tem o direito.

A solicitação deve ser feita no site do Inep, no endereço enem.inep.gov.br/participante . O candidato que recebeu isenção de pagamento da taxa em 2022, mas faltou aos dois dias de prova, precisa justificar a ausência para pedir o benefício esse ano, também até esta sexta.

O resultado preliminar sairá em 8 de maio. Caso o pedido seja negado, é possível entrar com recurso até o dia 12. O resultado final sairá em 19 do mesmo mês. Todos os contemplados precisam ainda fazer a inscrição entre 5 e 16 de junho. Já as provas, serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.