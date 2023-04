Acreanos já pagaram R$ 1,7 bilhão em impostos neste ano

O Acre bate neste final de semana a marca de R$1,7 bilhão em impostos arrecadados desde 1º de janeiro de 2023, valor que em 2022 só foi alcançado no começo do mês de maio.

Até às 8h desta quinta-feira (27) os acreanos já haviam pago R$1,63 bilhão em impostos, o que representa 0,16% do total pago no País desde o começo do ano.

O ICMS é a principal base arrecadadora mas vários outros impostos seguem pesando substancialmente nas costas dos cidadãos -empresários, trabalhadores em geral. Siglas não faltam: IOF, IPI, ISS, IPVA, IR, ITCMD, ITR, IPTU, ITBI, CIDE, Cofins e muitas outras.

Só a capital, Rio Branco, arrecadou mais de R$641,4 milhões em quatro meses de 2023.

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu a maioridade na quinta-feira, passada, dia 20 de abril, completando 18 anos de criação.

A cada segundo, milhares de reais são contabilizados. É o dinheiro saindo das mãos dos brasileiros e entrando nos caixas dos governos federal, estaduais e municipais por meio de impostos, taxas e contribuições. Cada vez que mexemos no bolso para comprar um produto ou contratar um serviço, uma parte do que pagamos vai para a administração pública.

Hoje, certamente, a maioria dos brasileiros conhece esse mecanismo arrecadatório, mas em 2005, quando o painel era instalado na fachada da ACSP, a realidade era bem diferente. Uma pesquisa realizada à época pela Ipsos/Opinion apontava que 74% dos brasileiros não entendiam como funcionavam os impostos.

“Nesse contexto, e com a proposta de criar a consciência de cidadãos contribuintes, o Impostômetro foi ativado, se tornando a ferramenta mais poderosa de uma iniciativa mais ampla, chamada Movimento De Olho no Imposto, que organizava os Feirões do Imposto em diversas cidades brasileiras, nos quais eram expostos em gôndolas diversos produtos com seus preços e os percentuais de tributos embutidos”, relata a ACSP.

Em Rio Branco, o painel dos impostos está instalado na Avenida Ceará, na sede da Associação Comercial do Acre (Acisa).