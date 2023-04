Quatro times de futebol do Acre são investigados por suposta manipulação de resultados

Quatro de times de futebol profissional do Acre que disputam as competições promovidas pela Federação de Futebol do Acre (FFC) serão investigados por auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Acre (TJD), que inclusive já indicou os auditores Mário Rosas e Rodrigo Machado para e até 60 dias apresentar o parecer final. Se comprovadas as de denúncias, os clubes envolvidos serão punidos de acordo com a lei.

A descoberta do possível envolvimento de clubes de futebol do Acre na manipulação de resultados de jogos foi feita por uma empresa da Suíça, especialista em monitorar apostas esportivas. O fato foi levado ao conhecimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em forma de denúncia, e esta por sua vez enviou documento à Federação de Futebol do Acre, exigindo que tudo fosse apurado.

De acordo com a denúncia, inicialmente, dois jogos envolvendo times acreanos deverão ser investigados como suspeitos de os resultados terem sido manipulados. São eles: Atlético Acreano 3 x 6 São Francisco, pela Copa Verde 2023, e Adesg 2 x 1 Andirá, pelo Campeonato Acreano de Futebol de Profissionais.

A direção da Federação de Futebol do Acre, por sua vez, passou a responsabilidade em apurar a denúncia para o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que agiu rápido. Em reunião recentemente, a corte de justiça designou os auditores Mário Rosas para apurar as supostas irregularidades do jogo São Francisco e Atlético Acreano, e Rodrigo Machado, da partida entre Adesg x Andirá. Eles terão 60 dias, que poderão ser prorrogados por mais 60, para apresentar o relatório final.