WhatsApp permite usar mesma conta em até quatro celulares

O governo do Estado realizou, no início da noite desta segunda-feira, 24, a solenidade de promoção de Oficiais e Praças, sendo 241 policiais – oficiais e praças da Polícia Militar (PMAC), e 68 oficiais bombeiros militares (CBMAC). A cerimônia aconteceu em frente ao prédio do Comando Geral da PM, no centro de Rio Branco, e contou com a participação do governador Gladson Cameli, a vice-governadora, Mailza Gomes, e outras autoridades.

Em entrevista, o chefe do executivo destacou a importância dos combatentes de cada instituição e da promoção: “cada policial, bombeiro, prestador de serviço ao Estado, é importante. É importante também que o nosso governo valorize esses profissionais que dedicam suas vidas à população do Acre. O nosso Governo está valorizando os profissionais e investindo na segurança”, disse.

Raimundo de Souza Lopes acompanhou a promoção do genro, Francisco Lopes, que agora é tenente da Polícia Militar: “conquistou a promoção com muito esforço. Estou feliz e grato a Deus pela vitória, porque a vitória dele é compartilhada com toda a família”.

A primeiro-tenente Patrícia Costa ressaltou a importância da redução do interstício para a ocupação de novos cargos: “beneficiou muito tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro e faz com que passemos a novos cargos”, disse.

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Gomes fariam um discurso de encerramento direcionado aos promovidos e às famílias, o que não aconteceu. O cerimonial informou que o cancelamento dos discursos ocorreu devido ao mau tempo.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas