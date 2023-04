Ibama anuncia processo seletivo para supervisor de brigada com salário de R$ 5,2 mil

José Fernandes Ferreira Lima, conhecido como Dudé, divulgou uma nota à imprensa no final da tarde desta sexta-feira, 21, onde afirma que está pedindo afastamento do cargo de confiança que ocupa na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo no Governo do Acre.

De acordo com o comunicado, Dudé diz que a decisão é para que não paire nenhuma dúvida quanto à leitura do Processo Administrativo Disciplinar que será aberto pelo governo do estado e vai investigar sua conduta em relação aos prints vazados nas redes sociais e divulgados pela imprensa.

Dudé, durante uma conversa de cunho sexual com uma mulher, é acusado de oferecer estágio em troca de sexo.

Em relação a acusação, em nota enviada ao ac24horas, Dudé negou a acusação e alega que é vítima de extorsão.

Confira abaixo o comunicado divulgado por Dudé.

COMUNICADO À IMPRENSA

Diante da proporção política em torno do meu nome, apesar de ter sido vítima de tentativa de extorsão e tido conversas privadas vazadas em redes sociais e na imprensa, tomei a decisão de pedir afastamento do cargo de confiança que ocupo na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre. Minha decisão é para não paire nenhuma dúvida quanto à lisura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que será aberto. Coloco-me à disposição do governo do Acre e de sua Comissão de Sindicância para prestar os esclarecimentos que forem necessários.

José Fernandes Ferreira de Lima

Servidor Público