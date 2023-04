Fenda de 60 metros mantém Gameleira interditada

As promoções para Fortaleza são para embarque em Porto Velho em 2024. (Foto: CanvaPro).

A compra das passagens aéreas com bastante antecedência para embarcar em Porto Velho é a melhor opção para quem está no Acre e busca economia nas viagens. Os preços das passagens aéreas de Rondônia estão mais baratos quando comparado com o mês passado. As passagens para Fortaleza e Recife que custam por R$ 228, para voar em junho de 2024, nesta segunda-feira (24/4) foram reduzidas para R$ 203. (Veja detalhes abaixo).

A ida e volta de Porto Velho para Manaus que estavam sendo vendidas por R$ 219 agora estão disponíveis por apenas $ 195. Os outros destaques são os voos de Porto Velho para Porto Seguro e Maceió pelo valor de R$ 210. Tem ainda passagens aéreas por apenas R$ 224 da capital Rondônia para a cidades do Rio de Janeiro, Natal, Salvador, Foz do Iguaçu e Brasília. Todos esses preços estão com as taxas de embarques somadas.

Voos para São Paulo por R$ 210

Para várias datas de 2024 a nossa equipe encontrou passagens aéreas por R$ 210 saindo de Porto Velho. No mês passado a ida e volta para a capital paulista estavam por R$ 251. A partir de 1º de julho a LATAM irá suspender os voos diretos de Rio Branco para São Paulo, conforme o ac24horas divulgou com exclusividade no dia 3 de abril deste ano. O embarque em Rondônia é uma boa opção para quem está no Acre.

Agora, caso a opção seja por conhecer as também belas praias do Sul do Brasil, dá para aproveitar os descontos para Florianópolis por R$ 210 (maio de 2024). Na tabela abaixo você pode conferir outros destinos em promoção saindo de Porto Velho.

Voos de Ida e Volta saindo de Porto Velho para 2024

Porto Velho para Manaus – R$ 195

Porto Velho para Fortaleza – R$ 203

Porto Velho para Recife – R$ 203

Porto Velho para Florianópolis – R$ 210

Porto Velho para Maceió – R$ 210

Porto Velho para Porto Seguro – R$ 210

Porto Velho para São Paulo – R$ 210

Porto Velho para Curitiba – R$ 217

Porto Velho para João Pessoa – R$ 217

Porto Velho para Porto Alegre – R$ 217

Porto Velho para São Luís – R$ 217

Porto Velho para Brasília – R$ 224

Porto Velho para Foz do Iguaçu – R$ 224

Porto Velho para Natal – R$ 224

Porto Velho para Salvador – R$ 224

Porto Velho para Rio de Janeiro – R$ 224

*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais

Regras dos voos

As ofertas de passagens aéreas são da 123milhas em voos flexíveis. As datas escolhidas serão preferencialmente mantidas, mas há casos de o bilhete ser marcado também um dia antes ou depois. Mas a dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras desta promoção.

Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for por boleto, o pagamento deverá ser realizado ate 24 horas depois da compra.