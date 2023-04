Etanol sobe 4 centavos, mas preço de outros combustíveis recuam em postos do Acre

A solenidade de Promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizada na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, no final da tarde desta segunda-feira, 24, não foi marcada apenas pelo orgulho dos militares em serem promovidos, mas também por um clima tenso entre as principais autoridades presentes: o governador Gladson Cameli, a vice Mailza Assis e o prefeito da capital, Tião Bocalom, todos do Progressistas.

O clima de animosidade ocorre após o senador Sérgio Petecão (PSD) revelar em entrevista no Bar do Vaz que Bocalom trabalha com a ideia de que o governador será afastado e cassado para que a vice Mailza assumisse o poder e o apoie nas eleições de 2024, em sua reeleição.

A fala de Petecão despertou a ira da mãe do governador, Dona Linda Cameli, que na página do ac24horas no instagram aproveitou para alfinetar os adversários do filho. “Eu sei que todos vocês querem que Gladson seja afastado , ele não vai. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não. Gladson incomoda muito”, disse a matriarca da família.

Momentos depois, Gladson, Mailza e Bocalom apareceram na mesma tenda para acompanhar a solenidade quando foram questionados pela reportagem do ac24horas. O primeiro a ser perguntado foi o prefeito que negou veemente a suposta trama e acusou Petecão de está “voando”.

“Isso não existe, ele está voando em uma coisa dessa. Jamais estaria falando em uma coisa dessa. Quem me conhece sabe que eu não falaria isso. Eu estou torcendo que dê tudo certo, que o governador continue, porque ele foi eleito. 55% da população quis ele, como que eu vou ser contra a população? Tenho maior respeito e carinho por ele, pela situação. Não é fácil, é uma situação difícil, não vou jamais dizer ou pensar um negócio desse”, disse Bocalom a poucos metros de Mailza e Gladson.

Aproveitando que o trio estava próximo, a reportagem aproveitou e já abordou o governador e a vice sobre o assunto. Mailza evitou polemizar. “Olha, eu acho que as eleições estão tão distantes e o meu contato com o Bocalom, Petecão ou qualquer outro político é institucional. Nós estamos discutindo política nesse momento, não vem a caso. Se mencionou o meu nome, não sei do que está falando. Não tive nenhuma conversa nesse nível e não terei. O meu grupo é do governador Gladson Cameli. É com ele que eu caminho”, rechaçou.

Já Gladson também evitou polemizar por estar sob os olhares de Bocalom. “Não tenho o que comentar, não tenho o que falar. O prefeito está trabalhando, estamos fazendo parceria. É uma suposição, que eu acho, não tenho nada a comentar não. É sem comentários, eu não acredito. Gente, olha. Estado, o mandato de um governador, de uma vice, de um prefeito, qualquer um que seja, logo após o resultado das urnas, tirar um governador, um prefeito, não é simples assim, tão fácil. É uma conta muito alta. Então eu não tenho que comentar ou o que achar. Eu não entendi essa do senador Petecão, mas é uma opinião dele”, destacou.

Após a entrevista ao ac24horas, o governador que iria discursar no evento, acabou desistindo. Mailza ainda chegou a trocar algumas palavras com o prefeito, mas de forma tímida, sem a intimidade que é comum entre os dois por serem amigos.