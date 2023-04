Duarte protocola projeto de lei para criação de programa de recuperação de áreas degradadas

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), abriu na segunda-feira, 24, processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor-tutor (bolsista), com atuação nos cursos técnicos do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP). O candidato poderá trabalhar com mediação em sala de aula, supervisão de área técnica ou assessoria especial (Libras).

De acordo com nota veiculada pela Agência de Notícias do Acre, as vagas são para os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard ou Tarauacá.

Para concorrer é preciso ter graduação em uma das seguintes áreas: agroecologia; ciências agrárias ou agrícolas; engenharia agronômica; zootecnia; medicina veterinária; administração; recursos humanos; enfermagem; saúde coletiva; logística; farmácia; biomedicina; engenharia civil; arquitetura e urbanismo; artes visuais; análise de sistemas; design gráfico; sistemas de informação; engenharia florestal; ciências contábeis ou econômicas; gestão financeira; contabilidade; processos escolares; secretariado; secretariado executivo; letras libras; gestão hospitalar; comunicação social; jornalismo; gastronomia; engenharia de alimentos; tecnologia em alimentos; publicidade e propaganda; propaganda e marketing; gestão de marketing; direito; radiologia; nutrição; turismo; gestão de turismo ou qualquer área do conhecimento.

Para carga horária semanal de 20h, a bolsa mensal é de R$ 1.500,00, e 40h semanais, R$ 3.000,00. Inscrições de 25 a 27 de abril, com envio da documentação para [email protected] Mais informações, acesse: ead.ieptec.ac.gov.br .