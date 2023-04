Chefe de gabinete de Bocalom cria roteiro para atacar Petecão: “ele vem da esquerda”

O chefe de gabinete do prefeito Tião Bocalom, Artur Neto, está mobilizando a tropa de cargos comissionados para rebater as críticas que o gestor da capital vem sofrendo após demitir a esposa do senador Sérgio Petecão, Marfisa Galvão, do cargo de secretária de Assistência Social, e também exonerar em massa pessoas ligadas ao parlamentar federal. Em um texto intitulado “Repondo A Verdade”, Neto iniciou uma ofensiva contra os argumentos da oposição.

“Líder, nosso prefeito, a gestão e todos nós temos sido CRUELMENTE atacados nas redes sociais (fato esperado). Contudo, uma mentira dita várias vezes, pode tornar-se uma verdade. Dito isto, venho pedir que MOBILIZE SEUS AMIGOS para REPOR A VERDADE nas mídias sociais e isso com MÁXIMA URGÊNCIA. Segue um roteiro argumentativo, com tópicos, que nortearão sua defesa”, argumentou Artur em mensagem enviada em larga escala em grupos de WhatsApp.

Na mensagem, Artur lembra que a origem política de Petecão é da esquerda. “Lá obteve vários mandatos, sendo presidente da Assembleia Legislativa por 04 vezes com o apoio dos irmãos Viana do PT e demais partidos da esquerda”, pontua.

“A primeira eleição de Petecão ao senado foi construída no palanque do então candidato a governador, Tião Bocalom, que nessa eleição obteve 49.5% dos votos, sendo impulsionador de votos na chapa de senadores. Vale ressaltar que mesmo fazendo parte da chapa de Bocalom, testemunhas alegavam na época, encontrar diversos materiais de campanha de Petecão sem informações do candidato a governo da chapa, Tião Bocalom”, lembra a mensagem que deverá ser usada para aliados de Bocalom rebaterem nas redes sociais.

O roteiro ainda lembra que em 2012, Petecão abandonou Bocalom para lançar o ex-petista Fernando Melo na disputa da prefeitura de Rio Branco. “Mesmo tendo sido eleito Senador no palanque da oposição liderado por Tião Bocalom em 2010, Petecão lança candidatura do ex-petista Fernando Melo à prefeitura, deixando para trás seus antigos aliados”.

O grupo de Bocalom lembra que Petecão foi eleito no palanque de Gladson em 2018 e se lança candidato adversário em 2022. “Mesmo tendo sido reeleito senador em 2018 no palanque liderado pelo então candidato Gladson Cameli, Petecão mais uma vez abandona seus aliados, rompendo com o governo e se lançando pré-candidato às eleições de 2022”, frisou.

Outra acusação do roteiro criado por “Bocalistas”, diz que Petecão prefere discutir política partidária do que socorrer alagados. “Mesmo diante da maior tragédia de enxurradas e enchente que Rio Branco já passou, o Senador Petecão deixou de lado o socorro às vítimas, priorizando as discussões políticas partidárias, que visam as eleições de 2024.

Reforçando a taxação de que Petecão sempre foi de esquerda, o texto ainda ressalta que a proposta do senador é ressuscitar PT, PCdoB e PSB no Acre. “A trajetória política de Petecão, deixa claro que o mesmo nunca foi leal às suas alianças políticas. Vale ressaltar que o mais “novo” grupo político do senador é composto por membros da esquerda, trazendo de volta figuras que no passado sucatearam nosso estado e principalmente Rio Branco”, destacou.

Para finalizar, o roteiro cita a deslealdade de Petecão “não é somente com partidos e aliados, mas também com sua militância. Por 03 vezes (Frente Popular, Gladson Cameli, Bocalom), para atender seus projetos pessoais, Petecão rompe com governos, deixando desempregados milhares de militantes que sempre foram leais aos seus projetos”, pontuou.