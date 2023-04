Deracre envia mais de 80 toneladas de insumos para obras de manutenção dos aeródromos

O Rio Branco venceu neste domingo, 23, o clássico contra o Independência no estádio Florestão e deu um passo importante para a conquista do título acreano da temporada. Dependendo da combinação de resultados, o Estrelão, que chegou a três vitórias em três jogos no 2o turno, pode ser campeão acreano na próxima quinta-feira, 27, com uma rodada de antecedência.

O Rio Branco dominou toda a partida e saiu na frente com um golaço em cobrança de falta de Dunha. Na segunda etapa, Murilo, em contra-ataque, fez o segundo.

Para ser campeão já na próxima rodada, o Rio Branco precisa vencer o Galvez e torcer por um empate ou uma vitória do São Francisco no confronto contra o Humaitá.

Na segunda partida deste domingo, o Galvez goleou o São Francisco e ainda mantém as chances de conquista do estadual. A vitória por 4 a 0 teve dois gols de Pedro Henrique, artilheiro do campeonato com 11 gols, Radames e Adriano.

Com a derrota, o São Francisco, atual vice-campeão acreano, não tem mais chances de título e nem de chegar ao segundo lugar, que garante uma vaga para as competições nacionais no ano que vem. O time católico vai apenas cumprir tabela nos dois últimos jogos do estadual e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série D que começa no próximo mês.

Confira a classificação do Campeonato Acreano após três rodadas do segundo turno.

Rio Branco – 9 pt

Humaitá – 7 pt

Galvez – 4 pt

Atlético – 3 pt

Independência – 3 pt

São Francisco – 0

Crédito da foto: Manoel Façanha