Com pandemia, movimentação na Ceasa de Rio Branco cai quase 40%

A movimentação de frutas e hortaliças durante o ano passado, nos mercados atacadistas, ficou estável em relação ao registrado em 2021 chegando a 17,5 milhões de toneladas. Este volume negociado representou R$ 61,8 bilhões movimentados na economia brasileira, aumento de 32,57% quando comparado com valor transacionado em 2021.

Na Ceasa de Rio Branco o movimento em dinheiro chegou a R$63.985.663,39 em 2022, valor 12,02% menor que no ano anterior. 13.049.506 de quilos de diferentes produtos foram negociados em 2022 na Ceasa Rio Branco, 39,86% menor que o resultado de 2021.

A comercialização de frutas caiu 52,3% entre 2020 e 2022, saindo de 9.470.508 quilos para 6.901.458 kg na Ceasa da capital do Acre.

Os dados, divulgados na última quinta-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), se referem à comercialização registrada dos produtos em 2022 nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país

De acordo com o balanço, esse desempenho foi influenciado tanto pela menor oferta dos produtos no atacado como também pelo aumento dos preços praticados, explicado, em parte, pela alta nos custos de produção. No caso das hortaliças, as quantidades de produtos comercializados nas Ceasas tiveram uma redução de 1,46% na comparação com 2021. Destaque para o subgrupo das folhosas, que registrou o maior percentual de queda, principalmente no primeiro trimestre de 2022, época em que a oferta foi prejudicada pelas chuvas registradas em importantes áreas produtoras.

No caso das frutas, as análises demonstram que não houve recuperação da comercialização destes produtos em relação ao período pré-pandemia. O ano de 2022 fechou com pequeno descenso de 3,8% na quantidade total comercializada em relação a 2021 e de 4,3% se a comparação for com 2020, com quedas mais intensas nos meses de junho, julho e agosto.