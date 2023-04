Culinária acreana é destaque em vídeo e viraliza nas redes

Foto: avião para à beira da BR-364 após pane – Flávio Afonso de Carvalho/G1

O avião monomotor de matrícula PT-NLE que fez um pouso forçado na manhã desta terça-feira (18) em um pasto entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, já teve outros dois incidentes registrados.

Primeiro incidente

Em 11 de abril de 2001, por volta do meio-dia no horário local, o Embraer Corisco decolou do aeródromo de Vilhena com destino à Fazenda Santa Elina, em Colorado do Oeste – Rondônia. A bordo, somente o piloto Geraldo Guimarães de Souza, que acumulava 237 horas de operação neste modelo de aeronave. Depois de 15 minutos no ar, o piloto perdeu o comando da manete de potência, a qual permaneceu travada em vinte polegadas de compressão.

O piloto então decidiu desviar-se da rota e prosseguir para pouso em uma pista não homologada, localizada em área urbana de Colorado do Oeste. Na aproximação para pouso, o piloto optou por não desligar o único motor da aeronave, realizando o toque na pista com velocidade acima do recomendado, vindo a perder o controle do avião e sair da pista. Geraldo Guimarães saiu ileso do incidente. Já a aeronave sofreu danos graves na hélice e no motor, danos leves na fuselagem, trem de pouso, estabilizador horizontal, profundor, asas, flaps e ailerons.

Em relatório final, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, considerou que a falta de um contra-pino numa porca de fixação do cabo da manete causou o travamento do controle de potência do motor, e que uma simples inspeção visual externa antes do vôo poderia ter acusado o prenúncio da pane. No entanto, o órgão de investigação ressaltou que mesmo sob estas condições, o avião tinha potência suficiente para seguir viagem ou retornar ao ponto de origem, não sendo necessário um pouco de emergência em pista não homologada.

A falta de supervisão da manutenção, a manutenção, e uma série de erros do piloto são relatados como causas do acidente.

Segundo incidente

No dia 7 de julho de 2010, o monomotor da Embraer decolou de Ariquemes com destino a Vilhena comandado pelo piloto Wanderley Guimarães de Souza, de 40 anos. A bordo, o deputado federal Natan Donadon (PMDB-RO), seu tio, o ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon (PHN), e o então candidato a vice-governador, deputado estadual Tiziu Jidalias.

Por volta das 17:30, devido a uma pane mecânica, o piloto fez um pouso de emergência no quilômetro 450 da BR-364, entre os municípios de Jaru e Ariquemes. Ninguém ficou ferido e a aeronave não sofreu danos.

A reportagem não encontrou qualquer investigação sobre o incidente.

Acidente de ontem

Na manhã de ontem, 18, a aeronave de prefixo PT-NLE realizou um pouso forçado em uma fazenda entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. O avião teria sofrido uma pane no motor, perdendo potência e obrigando o piloto a pousar em uma área de pasto.

Informações preliminares dão conta de que com o pouso forçado, o piloto acabou sofrendo um mal súbito e escoriações. Os quatro passageiros não se feriram. O CENIPA deve investigar o caso.