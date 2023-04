Engenheiros do governo do Acre deflagram greve a partir da próxima segunda-feira

O show do cantor Amado Batista em Rodrigues Alves, no valor de R$ 310 mil, que segundo a própria prefeitura será pago com recursos da Educação, está gerando confusão. No Diário Oficial do Estado (DOE), consta o pagamento com Recursos Próprios oriundos da secretaria Municipal de Educação. Dada a repercussão negativa, a prefeitura mudou a versão e por meio de nota de esclarecimento está afirmando que o evento será pago é pelo governo do Estado, por meio de Convênio.

“Há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, na Unidade 05.02 referente ao Departamento de Cultura, no projeto/atividade 2.025 de fomento as atividades culturais, religiosas e cívicas. Ademais, trata-se de recurso advindo de convênio assinado entre a prefeitura e o governo do Estado, não configurando qualquer irregularidade na contratação angariada”, afirma o município.

A nota assinada pelo prefeito Jailson Amorim, diz que o valor de R$ 310 mil dos cofres públicos para bancar o show é razoável. “O valor da contratação encontra-se razoável, visto que abrange o translado do artista e de sua equipe em avião próprio, junto com instrumentos musicais. Importa mencionar que é inviável a contratação de qualquer artista de renome nacional que dependa da malha aérea que atende a região do Juruá, que conta com voos duas vezes por semana, pela madrugada, ocorrendo dificuldades e até mesmo inviabilidade de pousos”, pontua o prefeito.

Jailson argumenta ainda os custos do show de Amado, alegando que as festividades do aniversário do ano passado de Rodrigues Alves, que inclui o Festival da Banana, movimentou R$ 5 milhões. “Em sua última edição, no ano de 2022, movimentou cerca de 5 milhões de reais, de forma direta e indireta aos microempreendedores locais, com expectativa de aumento na movimentação econômica financeira no corrente ano”, argumenta o gestor, que não informa o número do convênio firmado com o governo do Estado para a realização do show de Amado Batista, nem a data.

Governo do Estado nega pagar show

O governo do Estado, por meio de nota, diz que não tem convênio com a prefeitura de Rodrigues Alves para contratação do show do cantor. Sem citar valores, cita que o governo firmará parceria para a realização do Festival da Banana.

“O governo do Acre tem convênios com várias prefeituras do estado na realização de obras e eventos que possam promover a geração de emprego e renda. Em relação à prefeitura de Rodrigues Alves, o Governo do Estado através da SEICT – Secretaria de Estado de Ciência, da Indústria, do Comércio, esclarece que pretende apoiar a realização do Festival da Banana, por entender ser uma ação que movimenta e economia local e também é de interesse regional. Até o momento, não foi assinado o convênio de parceria, o que deve acontecer nos próximos dias. No entanto, todos os contratos e o emprego dos recursos são realizados e de responsabilidade da prefeitura”, pontua.