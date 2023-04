Sete casas no Cidade Nova já desmoronaram e outras podem cair a qualquer momento

Imagens de Whidy Melo/ac24horas

Ao todo, 7 casas desmoronaram no bairro Cidade Nova na madrugada deste domingo, 16, na capital acreana. As famílias, muitas que perderam tudo, foram levadas para o Parque de Exposições Wildy Viana.

A situação é preocupante, já que o solo está muito infiltrado por conta das fortes chuvas recentes e novos desbarrancamentos podem acontecer na capital acreana.

Na Rua Salgueiro, na Cidade Nova, local onde as casas caíram, há uma movimentação no solo que pode provocar ainda mais erosão. A Defesa Civil tem orientado às famílias que é necessário sair das casas. O problema é a falta de local para colocar as pessoas. A prefeitura tenta agilizar o processo de aluguel social para a retirada das famílias.

Coordenador da Defesa Civil viaja à Brasília para tentar agilizar a liberação de recursos para construção de casas

O Coordenador da Defesa Civil, Cláudio Falcão, viaja nesta segunda-feira, 17, para Brasília, onde discute com o Governo Federal e a bancada acreana alternativas para agilizar a liberação de recursos para a construção de casas destinadas aos moradores das áreas de risco em Rio Branco.

De acordo com levantamento do município, 5,5 mil famílias precisam deixar suas residências, já que estão em áreas comprometidas pela erosão. Deste montante, 500 famílias não podem voltar para suas casas, pois a situação é de perigo iminente e em caso de ocupação, pode acontecer uma tragédia.

VEJA O VÍDEO: