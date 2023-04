Inmet emite alerta para o perigo de chuvas intensas nesta segunda-feira em todo o Acre

Doenças como poliomielite, rubéola, tétano e coqueluche deixaram de ser um problema de saúde pública no Brasil depois que o país se tornou referência mundial em imunização em massa e seu calendário nacional de vacinação se consolidou como um dos mais completos do mundo.

Contudo, principalmente a partir da pandemia da Covid-19, houve um grave declínio na cobertura vacinal e especialistas alertam que doenças já consideradas erradicadas estão ressurgindo.

De acordo com publicação da Agência de Notícias do Acre, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), está alertando a população para a necessidade de ampliação da imunização, para não se propiciar o retorno e o agravamento de doenças já erradicadas.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre, Renata Quiles, 10.422 pessoas foram vacinadas com a vacina bivalente da Pfizer no estado, o equivalente a 3,25% da população. Do grupo prioritário que deveria se vacinar nessa primeira fase, 320 mil pessoas ainda não se vacinaram.

“Temos percebido um decréscimo de interesse na vacina a cada reforço. Isso tem aumentado, porque a vacina contra a covid tem apresentado um comportamento diferente, com necessidade de reforços”, explicou Renata.

A coordenadora ressalta que o vírus de Covid-19 tem uma capacidade de mutagenicidade elevada, fazendo com que a proteção da vacina caia rapidamente, apresentando a duração de quatro a seis meses, dependendo do organismo.

“A população tem relacionado sequelas da doença e culpado a vacina. É necessário informar se as sequelas estão ligadas ao comportamento da doença no organismo da pessoa infectada. As vacinas são eficazes e os números comprovam isso. Vacinas salvam vidas”, destacou Renata Quiles.

