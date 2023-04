Músico de Cruzeiro do Sul morre com suspeita de leptospirose

O Distrito Sanitário Especial Indígena – Dsei do Alto Juruá, realizou durante esta semana a vacinação dos Hone Koi, mais conhecidos por katukina, da BR-364 , a cerca de 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul, como parte do 17° mês de Vacinação dos Povos Indígenas – MVPI, promovido pelo Ministério da Saúde. A imunização dos katukina terá continuidade até alcançar a meta de 694 indígenas, incluindo crianças, adultos e idosos.

Além das vacinas de rotina do calendário vacinal, são aplicadas vacinas contra a influenza, a bivalente contra a Covid 19 e o reforço de combate à poliomielite.

“Será um mês de campanha e a equipe fica em território de segunda a sexta feira das 7 às 17 horas”, cita a enfermeira Thamini Pereira, coordenadora do polo base de Cruzeiro do Sul.

A enfermeira Glinda Valente, referência técnica da imunização, explica que a vacinação é feita de forma simultânea nos 8 municípios sob responsabilidade do Dsei do Alto Rio Juruá, que atende uma população de aproximadamente 19 mil indígenas em Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Feijó e Jordão.

“As equipes realizam nos seus territórios, a imunização e os programas. Todas as equipes fizeram entradas em território nessa semana”, pontua.

“O mês de vacinação dos povos indígenas é uma programação que ocorre todos os anos nos 34 Dsei do Brasil com o objetivo de intensificar as ações de imunização e elevar as coberturas vacinais”, relata o coordenador do Dsei do Alto Juruá, Deusdete Oliveira.

A campanha prossegue até o dia 14 de maio mas durante todo o ano há oferta de vacinação para os indígenas.