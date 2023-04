Gladson visita famílias atingidas por desmoronamento na Cidade Nova

O casal Richarlyson Lima de Souza, 33 anos, e Sebastiana Rola da Silva, 32 anos, foram feridos a golpes de faca e terçado em via pública na madrugada deste domingo, 16, na rua São Francisco, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Richarlyson e Sebastiana estavam caminhando na rua quando dois criminosos não identificados, se aproximaram em um carro de cor branca, desceram e em posse de uma faca e terçado começaram a desferir vários golpes contra as vítimas. Richarlyson foi ferido com dois golpes, sendo que um atingiu as costas e outro no abdômen. Já Sebastiana foi atingida com sete perfurações, quatro na região da perna esquerda que resultou em uma dilaceração e o restante nas costas. Mesmo ferida Sebastiana ainda conseguiu correr na tentativa de fugir dos criminosos em seguida não aguentou os ferimentos e caiu na rua Bandeirante. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Richarlyson e em Sebastiana em em seguida os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, Richarlyson deu entrada ao hospital em estado de saúde estável, já Sebastiana em estado de saúde grave que precisou levada rapidamente ao Centro Cirúrgico.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).