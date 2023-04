Prefeitura informa que tráfego na Avenida Ceará deve ser liberado até o meio-dia de hoje

Portaria do Ibama publicada na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial da União autoriza o Centro Especializado Prevfogo a contratar brigadas federais para a prevenção e combate aos incêndios florestais em várias regiões do País.

No Acre a estrutura proposta para cada grupamento é um brigadista chefe de brigada, dois brigadistas chefes de esquadrão e doze brigadistas, para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios de Brasiléia, Sena Madureira e Feijó.

A medida leva em consideração o decreto ministerial de situação emergencial por conta do período de queimadas na Amazônia.

Na mesma portaria, o Ibama autoriza o Prevfogo a contratar um supervisor estadual de brigadas para apoio às Coordenações Estaduais do Prevfogo no Acre.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-89-de-12-de-abril-de-2023-476991423