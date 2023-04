Homem é atropelado enquanto caminhava embriagado no meio da estrada do Quixadá

Um homem identificado somente como “Pula”, foi atropelado na noite desta quinta-feira, 13, no km 3, da Estrada do Quixadá, ao lado da ponte do igarapé Redenção, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, a vítima estava embriagada caminhando no meio da estrada na escuridão, quando o motorista do veículo modelo Parati, de cor branca, placa JYD-3092, que trafegava na estrada no sentido zona rural para a zona urbana, atropelou o homem. Com o impacto a vítima foi arremessada no para-brisa do veículo bateu a cabeça e desmaiou.

O motorista permaneceu no local e relatou a reportagem do ac24horas que não enxergou o homem no meio da rua, por causa da escuridão e do farol de um outro veículo que ofuscou sua visão.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo a Médica do SAMU, o paciente sofreu uma fratura exposta na perna e um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave.

A área isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.