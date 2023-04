Varejo do Acre acumula vendas de 8,1% em doze meses e cresce 1% em janeiro de 2023

O IBGE publicou nesta quarta-feira (12) a Pesquisa Mensal do Comércio (PM) informando que em janeiro de 2023, o volume de vendas do comércio varejista acreano cresceu 1% em relação ao resultado de dezembro de 2022.

O número, apesar de pequeno, é positivo e segue uma tendência registrada ao longo dos últimos doze meses -de janeiro de 2022 a janeiro de 2023 -período em que o varejo do Acre acumula alta de 8,1%.

Em nível nacional o varejo também apresentou resultado positivo e subiu 3,8% frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, a média móvel trimestral para o varejo foi de 0,1% no trimestre encerrado em janeiro. Frente a janeiro de 2022, as vendas do comércio varejista do País cresceram 2,6%, sua sexta alta consecutiva -índice menor que o do Acre. O acumulado nos últimos 12 meses (1,3%) superou o de dezembro (1,0%).

As vendas da atividade de Combustíveis e lubrificantes subiram 26,7% em relação a janeiro de 2022. Esse resultado foi maior do que o de dezembro de 2022 (23,8%), na comparação com o mesmo período do ano anterior. Desde fevereiro de 2022, o setor mostra resultados positivos nessa comparação. No acumulado dos últimos doze meses, o setor se manteve em crescimento (19,4%), com aumento de ritmo em relação ao acumulado anterior (16,6%).

O setor de Livros, jornais, revistas e papelaria cresceu 15,2% frente a janeiro de 2022, maior taxa positiva desde setembro de 2022, quando havia registrado 31,0%. Em doze meses o setor acumula alta de 13,9%, taxa menor que a de dezembro de 2022 (14,8%).

O grupamento de Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação na comparação interanual, cresceu 14,8% ante janeiro de 2022, a primeira após dois meses de variações próximas à estabilidade (-0,2% em novembro e 0,1% em dezembro de 2022). O acumulado nos últimos doze meses foi de 1,7% até dezembro de 2022 para 3,4% em janeiro.

O grupo de Móveis e eletrodomésticos cresceu 3,4% nas vendas frente a janeiro de 2022, terceira no campo positivo após sete meses registrando queda. O acumulado dos últimos doze meses (-5,6%) se mantem no campo negativo desde outubro de 2021 (-0,7%).