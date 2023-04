Primeiras famílias de desabrigados começam à voltar para casa

O monitoramento em tempo real do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) mostra que da Bacia Hidrográfica do Rio Acre em dois pontos o volume de água ainda é superior à cota de alerta no começo da manhã desta Sexta-Feira Santa, 7 de abril.

Um deles está no Riozinho do Rôla, maior tributário do Rio Acre e apontado pela Defesa Civil como “motor” dos transbordamentos na cidade de Rio Branco. A cota de inundação do Riozinho do Rôla é de 15 metros e às 6h15 desta sexta-feira o CPRM informa 15,73 metros.

O outro ponto é em Rio Branco, onde o Rio Acre chega à cota de inundação quando atinge 14 metros e às 6h45 media 15,20, segundo o CPRM. Não há registro de chuva nas últimas horas nessa estação medidora.

Nas demais estações, localizadas em Aldeia dos Patos, Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Capixaba, a Bacia Hidrográfica do Rio Acre está em volume de água abaixo das cotas de transbordamentos.