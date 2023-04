Nível do Rio Acre baixa mais 17 centímetros na capital acreana e chega a 15,61m

A Defesa Civil prevê para a próxima segunda-feira, 10, o início da operação de volta para casa das mais de três mil pessoas desabrigadas pela cheia do Rio Acre na capital. A instituição aguarda o nível baixar dos 13 metros, que é a cota considerada de segurança.

Se depender do atual ritmo de vazante do rio, o retorno pode até acontecer antes. De acordo com a medição das 9 horas da manhã desta sexta-feira, 7, o nível é de 15,61m.

A redução em apenas três horas foi de 17 centímetros, o que representa uma redução de quase 6 centímetros a cada hora.