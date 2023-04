Na última medição do dia, nível do Rio Acre chega a 15,29m

Com a baixa do nível do Rio Acre, algumas famílias que estão abrigadas em escolas e no Parque de Exposições estão voltando para casa nesta sexta-feira, 7.

O problema é que, de acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Acre ainda não oferece a segurança ideal para retorno dos desabrigados.

Em algumas escolas, como no caso da Marilda Gouveia Viana, localizada na Região do João Eduardo, que abriga famílias do Bairro Ayrton Senna, caminhões já levaram os móveis e demais pertences de algumas famílias de volta às residências.

Como o retorno não está sendo autorizado, algumas famílias estão tendo que assinar uma declaração onde se responsabilizam pela saída do abrigo.