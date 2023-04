Começa em breve pagamento do Abono Salarial a nascidos em maio e junho

Começa no dia 17 de abril o pagamento do Abono Salarial ao 3º grupo de trabalhadores com direito ao benefício (nascidos em maio e junho). Serão pagos abonos a cerca 4.694.323 milhões de trabalhadores, um valor aproximado de R$ 4.715.100.439,00 bilhões de reais. A consulta aos valores e local de recebimento pode ser consultado a partir de hoje na Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.

Os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS recebem pela Caixa Econômica Federal, um total de 4.139.132 beneficiários, com data de nascimento em maio ou junho. Os servidores públicos, inscritos no PASEP, final 3 e 4, recebem pelo Banco do Brasil, um total de 555.191 trabalhadores. O valor do Abono varia de R$ 108,50 a R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2021.

Nesse lote também vão receber trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril que não tiveram o valor liberado na Caixa ou no Banco do Brasil nos dois primeiros lotes por alguma divergência identificada no sistema. A Dataprev reprocessou 2,7 milhões de vínculos que tiveram divergência nas informações prestadas pelos empregadores e identificou 1.383.694 milhão de trabalhadores aptos a receber o benefício no 3º lote. O valor total do reprocessamento chegou a R$ 1.411.319.401,00, a serem pagos a partir do dia 17 de abril. Esses trabalhadores também já podem acessar seus dados de pagamento desde a última quarta-feira (5/4) na Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.