CV toma parte de território da Cidade do Povo, troca tiros com rivais e dois são feridos em confronto

Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, estão passando por momentos de terror por conta de uma intensa troca de tiros entre membros da facção Bonde dos 13 e Comando Vermelho. O confronto gerou um toque de recolher que se iniciou na tarde e segue ainda na noite desta quinta-feira, 6. A causa da guerra é a disputa por território entre as organizações criminosas.

As informações iniciais são de que membros da organização Bonde dos 13 rasgaram a camisa e migraram para a facção Comando Vermelho e por volta das 14h começaram a pichar os muros nas quadras 9, 10, 15, 17 e 18, que estão supostamente sob o domínio da facção Comando Vermelho.

Durante a ação de demarcação de território, houve uma troca de tiros entre membros do CV e B13. Um homem identificado como Gabriel Sales de Souza, de 20 anos, foi atingido com um projétil na região das nádegas, foi socorrido por populares e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Cidade do Povo e depois foi transferido por uma ambulância de suporte avançado do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Já pela noite mais tiros foram ouvidos em várias quadras do conjunto. Moradores receberam um aviso de toque de recolher por causa da disputa de território. Durante o confronto, um membro de uma organização criminosa identificado como Andrey Barbosa, de 19 anos, foi ferido com um tiro na perna esquerda na rua Maria Elza, na quadra 13. O faccionado chegou a informar a imprensa, ser membro do CV, relatou ainda, que a cidade do povo foi tomada pela sua facção Comando Vermelho.

Andrey recebeu os atendimentos dos paramédicos do SAMU e em seguida foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Várias guarnições da Polícia Militar estão na Cidade do Povo fazendo patrulhamento na região em busca de prender os criminosos que estão em confronto e tentar controlar a situação.

A noite segue tensa dentro do conjunto habitacional e mais pessoas podem sair feridas no confronto entre as organizações criminosas.