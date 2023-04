Corpo de Bombeiros diz que atendeu mais de 3,8 mil ocorrências nesta alagação

Os balseiros do Rio Acre que se acumularam no flutuante do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) na Estação de Tratamento de água II, no bairro do Sobral, acabaram atingindo duas das bombas de captação. Uma delas acabou deixando de funcionar por mais de 12 horas. As consequências da pane foram sofridas pela população de pelo menos 16 bairros da capital durante um breve período.

Segundo o setor de captação da autarquia, até essa quarta-feira deve voltar o abastecimento normal. De acordo com as informações, nessa época do ano existe uma equipe de manutenção que trabalha unicamente para evitar o acúmulo de balseiros nos flutuantes onde ficam as bombas de captação d’água. Um grande número de balseiros fez com que um dos motores parasse por causa do lixo na semana passada, o que teve o problema sanado.

Devido à pane na bomba, os bairros Palheiral, Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Estação Experimental, Ivete Vargas, Centro, Parte do Bosque, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão e São Francisco, ficaram por algumas horas sem o abastecimento normal. O abastecimento será normalizado até amanhã (5).