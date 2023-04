Nível do Rio Acre baixa mais 6 centímetros em 3 horas e chega a 17,46m

O ritmo de vazante do Rio Acre na capital acreana aumentou nas últimas três horas. A medição realizada às 9 horas desta terça-feira, 4, indica que o nível do manancial agora é de 17,46m, o que representa uma diminuição de 2 centímetros por hora em relação à medição divulgada no início da manhã de hoje.

O aumento do ritmo da vazante é importante, já que a própria Defesa Civil trabalha com a possibilidade de novo aumento do nível, já que há um volume muito grande de água vindo da região do Alto Acre.

Cerca de 69 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes do Rio Acre. Na capital acreana, mais de 3 mil pessoas estão abrigadas em escolas e no Parque de Exposições que foram transformados em abrigos pelo governo e prefeitura.