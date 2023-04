Em semana de alagação intensa, preço médio dos combustíveis recua no Acre

O novo levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado na última sexta-feira (31) mostra que ao longo da última semana de março o litro do diesel comum e do S10 foram comercializados com preço médio estabelecido em R$ 6,72 nos postos do Acre.

O preço médio do litro do etanol esteve cotado em R$ 4,36, mesmo valor da semana anterior; a gasolina aditivada em R$ 5,88 -queda de nove centavos de real; e a gasolina comum a R$ 5,83 -redução de oito centavos de real.

A botija de 13 quilos de gás de cozinha custa, em média, R$120,32, nas revendas do Acre, também com registro de recuo no preço médio praticados pelos estabelecimentos pesquisados pela ANP.

Os preços aparentam recuo em relação à semana anterior e os combustíveis podem começar abril com retração em suas cotações médias, fenômeno que coincide com as intensas alagações dos rios vividas pelo Acre atualmente. Apesar dos longos desvios, interrupções no trânsito de vias estratégicas e revisão de impostos, não há sinais de majoração nesses produtos.