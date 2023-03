Rio Acre sobe 9 centímetros, registra 17 metros e já atinge mais de 40 mil pessoas na capital

O nível do Rio Acre na capital acreana continua subindo nesta segunda-feira (27). Na segunda medição do dia, às 9 horas, o manancial já apresentava uma nova elevação, chegando aos 16,76 metros em Rio Branco. Antes disso, às 6h, estava com 16,74 metros.

De ontem para a manhã de hoje, o nível do rio subiu mais de 30 centímetros em 24 horas. Com mais subida, a cada momento aumenta o número de desabrigados. Até o momento, o poder público já montou 29 abrigos, sendo 25 da prefeitura e 4 do estado, principalmente em escolas. Desde a tarde de ontem que novos desabrigados têm sido levados para o Parque de Exposições.

No momento, a Defesa Civil faz a atualização de pessoas nos abrigos, mas até a noite deste domingo, cerca de 1.820 pessoas estão espalhadas pelos abrigos espalhados pela cidade de Rio Branco.

A previsão é de mais cheia para a capital acreana. De acordo com Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, o rio deve continuar subindo. “É um conjunto de fatores. Só ontem choveu 64 milímetros. Além disso, temos a água que vem da região do Alto Acre e que acaba influenciando no nível aqui em Rio Branco”, declara.