Com rachaduras, Ponte Metálica terá estrutura avaliada em Rio Branco

Em cerimônia rápida realizada no aeródromo de Xapuri, a manhã o desta terça-feira, 28, governador Gladson Cameli firmou convênio para o fornecimento de donativos às famílias atendidas pela Defesa Civil no município.

Antes de pousar na cidade, Gladson sobrevoou as áreas alagadas na cidade e ao descer do avião afirmou que não há ressalvas ao apoio que o Estado oferecerá aos municípios durante a crise.

“Autorizamos fazer o que tem que ser feito, sem olhar cores partidárias e trazendo o alento e a ajuda material as pessoas que estão sofrendo com mais esse momento difícil para o estado” disse o governador.

Ao lado do secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, outros membros do governo e do prefeito Bira Vasconcelos, Cameli assinou o termo de entrega na cidade de materiais de limpeza, colchões e cestas básicas, entre outros itens.

Os materiais entregues pelo governo irão para os dois abrigos que estão recebendo famílias desabrigadas em Xapuri – Praça da Juventude, onde estão cerca de 100 pessoas, e a escola estadual Anthero Soares Bezerra.

Na manhã desta terça-feira, o Rio Acre em Xapuri atingiu os 14,83 metros. Mais de uma centena de famílias estão desabrigadas ou desalojadas.

De Xapuri, o governador seguiu por via terrestre para Brasiléia com a sua comitiva, onde firma o mesmo convênio com os municípios fronteiriços, incluindo Epitaciolândia e Assis Brasil.