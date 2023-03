Marechal Thaumaturgo recebe maquinário e entrega equipamentos agrícolas

Neste sábado, 25, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo e o senador Sérgio Petecão, entregaram aos produtores rurais do município equipamentos que vão fortalecer a agricultura familiar do município. São 128 itens incluindo equipamentos de casa de farinha, moendas de cana, motores, roçadeiras e botes motorizados.

As máquinas, duas pás carregadeira, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica e um rolo Compactador, serão utilizadas pela prefeitura nas zonas urbana, rural e ribeirinha para a execução dos trabalhos de pavimentação de ruas, aberturas de ramais e açudes para os produtores. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas do senador Sérgio Petecão.

” Nossa gestão tem garantido assistência técnica para os produtores, fortalecendo a agricultura familiar. E esses equipamentos e demais itens vão reforçar o nosso trabalho e a agricultura familiar do município. Só temos a agradecer ao senador Sérgio Petecão, que veio pessoalmente fazer essa entrega simbólica”, citou o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado.

O senador Petecão lembrou que por ser um dos municípios isolados via terrestre do restante do Estado, Marechal Thaumaturgo sempre recebeu dele, atenção especial. ” Thaumaturgo pra mim é especial e busco atender as demandas dos moradores e da gestão. O Valdelio está dando continuidade ao trabalho iniciado pelo Isaac e está dando muito certo. Saio daqui com a certeza do dever cumprido “, destacou o senador.

O produtor rural Venceslau Bezerra ressaltou que, com os equipamentos que recebeu, vai poder aumentar a produção de farinha de mandioca, que está com bom preço no mercado. ” A gente está vendendo a saca de farinha de R$ 150 a saca. Então está um momento muito bom pra quem tem roçado de mandioca e esses equipamentos entregues hoje pela prefeitura, vêm em um período apropriado. Vamos aumentar a produção e em consequência, a renda “, avalia ele.