Em meio à correnteza no Acre, pai salva filhos gêmeos e comove internet

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou da sua amizade com o presidente Lula para acabar de vetar a indicação do presidente regional do PT, Cesário Braga, para ocupar a direção regional do INCRA, cargo que vinha postulando, se articulando junto a entidades do setor rural. Cesário e Jorge se relacionam apenas de forma institucional. A decisão de Jorge Viana causou um constrangimento dentro das hostes do PT, principalmente, junto ao grupo ao qual se integra Cesário no partido, o Democracia Radical. O veto foi confirmado por Cesário Braga em nota distribuída dentro do grupo do PT na rede social. Eis, o comunicado feito por Cesário.

“Recebi uma informação de pessoas de minha extrema confiança do MDA e da CONTAG que o meu nome foi vetado pelo Jorge Viana para assumir o INCRA. Ele indicou um servidor de carreira que tem muita chance de ser nomeado. Contag, MST, MDA e parte da direção PT\Brasil me informaram que não tem como intervir nessa situação. Por mais que eu conte com o apoio deles, da direção do PT\Acre, da FETACRE e STRs, Jorge avocou a relação com lula para impor o veto”.

O ac24horas apurou que Viana indicou o servidor de carreira Marcio Alécio para o cargo de chefe.