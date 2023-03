Relatório do TCU revela que no Acre existem 79 obras inacabadas oriundas de recursos federais

Em auditoria operacional divulgada na última quarta-feira, 15, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sob a relatoria do ministro Vital do Rêgo, foram analisadas que no Acre existem 79 obras – financiadas com recursos federais consideradas inacabadas. Os dados são referentes aos anos de 2021 e 2022.

Já em todo o país, mais de 30 mil obras públicas financiadas com recursos federais – cerca de 30% foram consideradas como paralisadas ou inacabadas – o que corresponde a quase 20% do investimento previsto.

Sem citar os nomes das obras no estado, o levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que as regiões Nordeste e Norte do país concentram 73,9% das obras paralisadas no país sensu na área de educação, sendo que no Acre, concentra 23 destas obras, das 79 citadas no relatório.

Entre as obras paralisadas, estão: prédios de universidades; hospitais,; universidades; escolas profissionalizantes; complexos esportivos; creches e pré-escolas. As principais causas apontadas foram para estarem na situação de paralisadas ou inacabadas estão: contratação com base em projeto básico deficiente; insuficiência de recursos financeiros de contrapartida; e dificuldade de gestão dos recursos recebidos.