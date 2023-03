Mãe é avisada por anônimo sobre hematomas em filha de 1 ano deixada em creche do Acre

Loisy Marla Coelho Pires de Siqueira, esposa do atacante Willian Bigode e sócia do jogador do Fluminense na empresa WLJC de gestão financeira, mandou mensagens de áudios cobrando Gabriel Nascimento, proprietário da Xland, instituição sediada no Acre que desapareceu com mais de R$ 10 milhões de investimentos dos atletas Mayke (Palmeiras) e Gustavo Scarpa (Nottingham Forest).

Nos áudios divulgados pelo ‘ge’, a esposa do jogador afirma que eles estão “fodidos todos juntos” e exige o pagamento dos valores em débito.

– Oi, Gabriel. Tudo bem? Deixa eu te explicar… (aqui é a) Loisy. Cara, eu só quero falar bem a verdade e a real com clareza, sabe? Sou mulher, você é homem, mas eu não sou trouxa. Eu acho que você está achando que tem algum circo ou palhaço aqui. Vamos ser realistas. Nós estamos fodidos tudo junto (sic). Até onde você vai sustentar essa mentira, cara? Deixa eu te explicar: o negócio está feio para o seu lado – disse Loisy, em áudio.

Loisy cobra um posicionamento de Gabriel Nascimento e diz que o empresário “não vai enganar mais ninguém”.

– Não pense você, com esta voz de manso, que vai enganar algum trouxa aqui mais. Você não vai enganar ninguém mais. Deixa eu explicar: nós estamos com risco de perder o dinheiro, você está, sim, golpeando todo mundo, até o seu sócio (Jean Ribeiro), outro trouxa que acreditava no que você estava falando. Seja realista, porque aí todo mundo vai com o que está acontecendo agora, com a tristeza que a gente está, e vamos tomar o caminho certo. Você precisa ser realista, Gabriel. Chega com essa palhaçada, não está encaixando mais. Deixa eu te explicar: tem gente atrás de você, fica esperto – completou.

Na sequência, a esposa do jogador relata o drama pessoal que a família vem atravessando por conta do episódio.

– Você não está sozinho, tem Polícia Federal atrás de você. Já cassaram seu passaporte, sabem onde você está. Cara, você não está sozinho, tem muita gente inteligente por trás, também. Não pense que você é o rei, porque você não é, tá? Temos família, temos filhos e temos de ser realistas, cara. Até quando isso, Gabriel? Até quando, cara? E para de mentir, você não vai pagar. Cadê o dinheiro? Você vai enrolar a gente até quando? – questionou Loisy.

ENTENDA O CASO

O meia Gustavo Scarpa, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, e Mayke, lateral do Palmeiras, procuraram a Justiça de São Paulo após terem alegado terem sido vítimas de golpe milionário envolvendo criptomoedas, por intermédio da empresa que pertence ao atacante Willian, atualmente no Fluminense.

A dupla alega ter perdido aproximadamente R$ 10,4 milhões em investimentos feitos em uma holding de investimentos apresentada pelo ex-colega de clube. Segundo eles, o negócio foi apresentado por Willian, que montou uma consultora financeira, e a promessa era de um retorno de 3,5% a 5% ao mês.