Deputado Zezinho Barbary manifesta apoio aos enfermeiros

O deputado Zezinho Barbary (PP-AC) manifestou apoio nesta quarta-feira 15, aos profissionais da enfermagem que lutam pela efetivação do piso nacional da categoria, que se encontra suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) à espera de uma dotação orçamentária para o cumprimento das despesas.

De acordo com o parlamentar, os servidores da Saúde merecem todo o respeito e defendeu a solução do problema com urgência. No entanto, neste momento, para que os novos salários sejam efetivados, é necessária a publicação de uma Medida Provisória (MP), do Governo Federal, cuja minuta já está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A minuta foi elaborada por um Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde para normatizar e remanejar recursos dos fundos públicos federais e colocar os valores no contracheque da categoria. A expectativa é de que o documento seja assinado e publicado a qualquer momento.

Zezinho Barbary se solidarizou com os profissionais da enfermagem e manifestou apoio ao piso salarial. “A minha única preocupação anteriormente, eu que já fui prefeito, seria com o custeio das despesas pelos Estados e Municípios. Estou mais tranquilo agora por conta da sinalização do Governo Federal em aditar Medida Provisória para custear as despesas dos estados e municípios e mantê-las em dia. Se a MP do governo atender os apelos da categoria, darei o meu total e irrestrito apoio”, garantiu Zezinho Barbary.