Adesg vence a primeira e Humaitá segue 100% no Campeonato Acreano

Mais dois jogos movimentaram o Campeonato Acreano nesta terça-feira, 14, no Florestão.

Na primeira partida, Adesg e Andirá, que já haviam perdido em suas estreias, se enfrentaram. Melhor para o time de Senador Guiomard que conquistou sua primeira vitória. Arlison e Rener fizeram um gol em cada tempo. O time do Morcego ainda descontou de pênalti com Perutia no final da partida.

Com a vitória por 2 a 1, a Adesg volta a sonhar com classificação para o segundo turno. O Andirá, mesmo com a derrota, ainda permanece com chances de se classificar.

Na partida de fundo, no encontro de dois favoritos ao título, o atual campeão acreano levou a melhor em cima do Independência. O Humaitá venceu o jogo por 2 a 0. Destaques para os lindos gols do Tourão de Porto Acre na partida. No primeiro tempo, Fernandinho acertou um lindo chute de primeira no ângulo do goleiro Matheus para abrir o placar. Na segunda etapa, Felipinho, um dos melhores em campo, após linda tabela do Alesson, driblou o goleiro e marcou um lindo gol.

O Acreano 2021 segue no próximo sábado, 18, com mais duas partidas no Florestão. Náuas e São Francisco jogam às 15 horas. Na sequência, entram em campo, Galvez e Atlético Acreano.

Crédito da foto: Manoel Façanha