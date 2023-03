Jarude diz que é criticado por expor gastança de Bocalom com viagens e diárias

O trabalhador Weverton Pereira, de 22 anos, registrou na manhã de hoje (6), um boletim de ocorrência após ter sua moto furtada em frente ao Via Verde Shopping.

Segundo o trabalhador de uma rede de fast food dentro do Shopping Via Verde, após a medida do estabelecimento para que funcionários paguem estacionamento, passou a estacionar a moto numa rua de acesso onde entregadores por aplicativo aguardam pedidos. Na tarde de sábado, ele deixou a moto no local por volta das 15h, e quando deixou seu turno às 23h não a encontrou mais.

“É complicado, o funcionário tem que pagar pra estacionar no seu ambiente de trabalho. Talvez não seja ressarcido, mas o carro da vigilância fica do lado da parada de ônibus a poucos metros de onde estacionei, achei que fosse seguro. Agora estou a depender de amigos para me levar para o trabalho”, disse o trabalhador.

Desde o dia 23 de Janeiro, funcionários de lojas dentro do Via Verde Shopping passaram a ter que pagar uma taxa para estacionar no local de trabalho. Os valores mensais são de R$ 30 para motos e R$ 90 para carros.

Em resposta à reportagem do ac24horas sobre a obrigatoriedade do pagamento, em Janeiro, a assessoria do estabelecimento disse que o antigo local onde eram estacionados as motos e carros dos funcionários não é adequado. “O Via Verde Shopping esclarece que a guarda de veículos é um serviço oferecido pelo estacionamento do empreendimento, a fim de garantir comodidade e segurança, com uma tabela de custos específicos de acordo com o usuário e a finalidade de utilização. No caso dos funcionários de loja, anteriormente eles guardavam os veículos na Doca, um local de carga e descarga de mercadorias, finalidade distinta da qual o local foi projetado”, disse o comunicado.

A moto furtada é uma Yamaha/Factor YBR125, de placa NAB5C73.