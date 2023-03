Governo divulga lista classificatória para seleção de estagiários em parceria com o IEL

Seis projetos culturais dos estados do Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso foram aprovados pelo Edital Lei de Incentivo à Cultura do Banco da Amazônia. O período de inscrições foi realizado de 1 a 30 de dezembro de 2022 de forma gratuita e on-line.

O edital selecionou projetos alinhados com as políticas públicas do Banco, que se comprometam com o desenvolvimento e a sustentabilidade econômica, social e ambiental da Amazônia, priorizando a difusão da cultura regional por meio de atores sociais dos lugares onde o banco atua.

De acordo com o secretário executivo do Banco da Amazônia, Alcir Erse, este edital integra a política de patrocínio do Banco da Amazônia (Basa) que por meio de editais, promove projetos que valorizam a cultura, esporte e inclusão socioambiental. “Demonstramos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da região, materializado na nossa missão, reduzindo as desigualdades regionais, por meio da concessão de crédito, da inclusão social e incentivo à cultura”, comentou.

Anualmente, são lançados três editais: de Patrocínio, Chamada Pública Lei de Incentivo à Cultura e de Pautas do Espaço Cultural. As inscrições são gratuitas para pessoas físicas e jurídicas.

Os projetos aprovados foram avaliados pela equipe técnica de promoção, de patrocínio e gestão da marca do Basa. Os aprovados receberão uma comunicação do Banco com informações sobre a documentação necessária para a efetivação do contrato.

Para ver a lista dos aprovados, acesse o site do Banco: https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/patrocinio