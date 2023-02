Cabeleireiro é abordado em via pública e ferido a golpes de faca Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades no hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, localizado no município de Mâncio Lima. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 27.

De acordo com o promotora de justiça, Manuela Canuto de Santana Farhat, o órgão deverá fazer o saneamento de irregularidades encontradas na unidade de saúde – a partir de fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina. “Resolve instaurar procedimento administrativo, nos termos do art. 8º, inciso III, da Resolução CNMP n. 174/2017, para o acompanhamento das providências a cargo do Estado do Acre”, diz o documento.

Apesar do despacho não ter especificado as irregularidades, o presente procedimento tem duração de 1 ano.