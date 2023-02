Renegociação de dívidas é prorrogada para fim de maio em Plácido de Castro

Mais de dois anos depois de invadirem uma residência do Residencial Rosalina, na BR-364, em Rio Branco, os três acusados foram condenados a mais de 37 anos de prisão em regime fechado pela Vara de Delitos de roubos e Extorsões de Rio Branco. Natanael do Nascimento Salgueiro pegou a maior pena, 14 anos e 23 dias de prisão. Alexandre Rodrigues do Nascimento 12 anos, 2 meses e 26 dias. Já Breno Mateus Batista de Souza, levou 11 ano, 1 mês e 10 dias.

Inicialmente, todos irão cumprir a pena em regime fechado. O assalto ocorreu na manhã do dia 14 de fevereiro de 2021, quando os donos da casa chegavam ao imóvel e foram rendidos pelo trio fortemente armado. As vítimas foram colocadas em cômodos separados na residência e ficaram como reféns das 11h às 17 h, quando um dos bandidos já havia conseguido cruzar a fronteira com a Bolívia.

Breno Matheus foi o primeiro a ser preso por investigadores da Delegacia de Combate de Roubos e Extorsões (DCORE), que em menos de um mês já estavam com todos os integrantes do grupo presos. Levados a julgamento na semana passada, acabaram condenados por roubo qualificado e cárcere privado.