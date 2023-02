Aposentado recolhe latinhas para comprar alimentos para famílias carentes

O Carnaval da Família realizado no estacionamento da Arena da Floresta também tem suas histórias de ações sociais voltadas a ajudar as pessoas carentes. É o caso do aposentado Manoel Matias, 57 anos, que desde a primeira noite de folia vem frequentando o espaço, com um saco plástico, para arrecadar latinhas, revender e com o dinheiro comprar sacolões para doações.

Em conversa com a reportagem do ac24horas no decorrer da quarta noite de carnaval, Matias revelou que já conseguiu juntar mais de 2.500 latinhas de cervejas e refrigerantes que são descartados pelos foliões em meio a festa carnavalesca. “Estou aqui desde a primeira noite pegando latinha para fazer caridade a quem precisa”, declarou.

Indagado acerca de valores, Manoel garantiu que os recursos apurados que já ultrapassam os R$ 200- valor considerado pequeno, mas, que serão usados para os projetos sociais das igrejas e, posteriormente, doados a famílias em condições de vulnerabilidade. “Entrego para as igrejas e depois eles passam as famílias”, garantiu.

Atenta ao trabalho social e voluntário do aposentado, o folião Alexandre Rocha, 25 anos, disse que boas atitudes como a de Manoel ajudam a minimizar a fome de algumas famílias no Estado que não têm renda. “É apenas um trabalho em meio ao carnaval, porém, quem será beneficiado não esquecerá e não haverá preço que pague. Por mais trabalhos assim e que sirva de exemplo aos empresários que têm mais condições que esse senhor”, analisou.