Segunda-feira de carnaval tem programação especial para a terceira idade

Alguns pontos do município de Jordão estão alagados neste domingo, 19. De acordo com os moradores do bairro Kaxinawa, a situação iniciou após as chuvas do último sábado, 18.

Com informações da Defesa Civil, o nível do Rio na região se encontra em 5,84 metros até às 10h de hoje, o que não é considerado preocupante, já que a cota de alerta é de 7 metros.

“Não me parece grave, talvez sejam alagamentos não referentes ao rio, é questão de cidade, assim como aconteceu aqui em Rio Branco, ontem. Tivemos muitas famílias atingidas, mas não foi por conta do rio e sim por causa das chuvas”, destacou o coronel Cláudio Falcão.