Quarta noite de carnaval no Arena reúne menos foliões que domingo

Passadas quase 6 horas de evento na quarta noite do Carnaval da Família 2023, que ocorre no estacionamento da Arena da Floresta nesta segunda-feira, 20, em Rio Branco, o público segue abaixo da expectativa prevista pela organização do evento. Nesse domingo, 19, por exemplo, a Polícia Militar garantiu que cerca de 6 mil pessoas passaram pelo local, ao contrário desta segunda, em que aproximada 3 mil foliões participaram da festa.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Agleison Alexandrino, afirmou que apesar do público de 3 mil foliões nesta quarta noite de Carnaval, não descarta que até o fim do evento o número possa chegar aos 10 mil brincantes. “Temos 3 mil entre foliões e trabalhadores”, contou.

De acordo com o folião Dionata Cardoso, de 22 anos, morador do bairro Canaã, a baixa presença do público está relacionada à distância dos demais bairros do primeiro distrito e também aos elevados preços das bebidas. “A festa tá linda, segurança tranquila, mas tá caro pra vir, locomoção e bebida tá salgado”, argumentou.

No entanto, bastantes otimistas, dois dos organizadores da festa pelo governo do Estado, Dudé Lima e Roxinho, se mostram confiantes de que o público deva comparecer em massa na festa. “Hoje é 20 mil pessoas”, afirmou Lima.