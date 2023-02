Internautas registram blitz da base da Marinha em veículos aquáticos no Rio Acre

A maior festa popular do país inicia nesta sexta-feira, 17 e deve durar até a próxima terça-feira, 21. Em Rio Branco, diversos locais já estão preparados para as noites de carnaval.

Com muita música, alegria e diversão, tudo em sintonia, sem violência, intolerância e desrespeito, o ac24horas listou os melhores lugares para você cair na folia.

– Carnaval da Família, no Arena da Floresta

O governo e a Prefeitura de Rio Branco preparam 5 noites de carnaval para os acreanos. De sexta-feira, 17, até terça, 21, das 17h até às 03h, os foliões da capital poderão curtir no estacionamento do Arena da Floresta, uma programação especial, como a escolha da realeza e shows de vários artistas locais.

– Folia no Via Verde Shopping

Nesta sexta-feira, 17, começa oficialmente o carnaval do Via Verde Shopping, na praça de alimentação, das 16h às 20h. Com uma programação repleta de músicas ao vivo e diversos artista. Serão três dias de festa e tem ainda o Bloquinho Kids, para a diversão da criançada.

– Carnaval do Recanto

O Carnaval do Recanto terá 4 noites de festa, inicia neste sábado 18, com o ‘Bloquinho do Biel’ e termina na terça-feira, 21, com o Bloco dos Los Padres, todas duram das 19h às 04h.

– AABB Folia

Um dos maiores e mais tradicionais carnaval de Rio Branco está de volta. O AABB Folia, localizado na Estrada Dias Martins, terá 6 atrações locais em 4 noites de festa, com um repertório repleto de samba e pagode.

– Tardezinha Carnaval

Com 5 noites e 15 atrações, o Carnaval do Tardezinha inicia nesta sexta-feira, 17, com a escolha da realeza e prêmio de 1 mil reais. Além de muita música boa, a festa tem uma mega estrutura, segurança, praça de alimentação, abadá e muito mais.

– Vila Retrô, no Vintage Pub

O Carnaval Vila Retrô, serão duas festas em um só lugar. No espaço Vintage Pub, você curte muito rock, pop e funk, já no Plano B, vai ter as melhores marchinhas, axé e muito mais.

– Carnaval do Sesc

O Carnaval do Sesc é para todas as idades e nesse sábado, 18, às 17h, a festa ‘Abre Alas 60+’, é para você que quer se divertir com a família e amigos. O traje é fantasia a sua escolha. No domingo, 19, também tem folia, com som ao vivo do Forró Pegada Prime.

– Bloco das Iaras

As Iaras deixam o leito do rio Acre e saem para iniciar a encantaria coletiva. O bloco se reúne na próxima segunda-feira, 20, das 16h às 19h, no Casarão, Centro de Rio Branco. Ao som de Francis Nunes, Neiva Nara, Duda Modesto, Maria Saliza e Kelen Mendes. Doces vozes que ecoam no carnaval de Rio Branco.

– Bloquinho do Tonheiros

Vai ter Bloquinho do Tonheiros em todas as noites de carnaval, das 15h às 23h. Localizado no Conjunto Tucumã, o bar dispõe de diversas atrações, música e comidinhas.

– Carnaval do Studio Beer

Vai ter rock, funk, marchinhas e muito axé nas cinco noites de Carnaval do Studio. Com uma programação repleta de diversos ritmos, a festa começa nesta sexta-feira, 17, com o CarnaRock e finaliza dia 21, com o Rock’n Folia.