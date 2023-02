Carro apresenta falha no sistema elétrico e pega fogo na estrada de Plácido de Castro

Na manhã desta sexta-feira, 17, na AC-40, km 68 da estrada de Plácido de Castro, foi encontrado um veículo modelo Citroen totalmente destruído após ter sido incendiado por uma falha no sistema elétrico.

Segundo apurado pela reportagem, o carro estava jogado na beira da estrada sem vestígios de vítimas fatais, porém, com perda total do bem móvel. Ao ac24horas, o dono do veículo, identificado por José Lucas Silva Barroso, entrou em desespero ao saber da notícia, mas, adiantou que estava fazendo negócio no veículo com uma outra pessoa – cujo nome não foi revelado.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, Lucas reiterou que o suposto comprador do carro estava trafegando com sua família na estrada quando percebeu que algo estranho, em seguida, o carro começou a pegar fogo e decidiu sair do móvel junto com sua família. “Felizmente, todos estão bem”, explicou.

Geralmente, as causas do incêndio estão ligadas aos sistemas elétricos do carro e em equipamentos ligados a eles. Por exemplo, fios desencapados, erros nos chicotes e na caixa de fusíveis, e até mesmo panes do motor podem apresentar problemas no meio do trânsito e entrar em combustão.