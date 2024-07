Acreprevidência não paga aumento de 5% e revolta pensionistas: “todo mês uma desculpa”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde o mês passado, os servidores públicos estaduais estão com 5% de aumento. O benefício se estende também aos pensionistas que recebem os benefícios do AcrePrevidência.

Ocorre que apesar do aumento concedido, por enquanto, nada de cair na conta dos pensionistas do governo estadual. No final deste mês de julho, serão dois meses sem a concessão do aumento garantido por lei.

“Liguei hoje no Acreprevidência e mais uma vez disseram que não irão pagar os 5% no final deste mês. Todo mês é uma desculpa, sendo que é um direito nosso, ninguém tá pedindo favor”, denuncia a Natacha Souza de Oliveira, mãe de uma criança que é pensionista.

O ac24horas procurou o Acreprevidência que confirmou que os pensionistas não têm recebido o aumento. Os pagamentos só devem ser normalizados na folha salarial do mês de agosto.

“O Instituto de Previdência do Estado do Acre -Acreprevidencia, esclarece que houve uma falha em razão da migração do antigo para o novo sistema de folha de pagamento. Com isso alguns benefícios de aposentadorias e pensões não tiveram o reajuste automático de 5,08% referente ao mês de julho. Os valores serão atualizados manualmente na folha de agosto, com o pagamento retroativo”, garantiu Francisco Alves de Assis Filho, presidente do Acreprevidência.