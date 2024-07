Após rompimento da ETA II, Rio Acre se mantém em 1,55m

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após mais de dez dias de retração, o nível do Rio Acre manteve o mesmo nível nas últimas 24 horas. Conforme a Defesa Civil, o nível nesta manhã de quinta-feira, 25, é de 1,55m.

Apesar da estabilização, o nível é extremamente preocupante, já que está apenas a 30 centímetros da menor cota histórica, quando em outubro do ano de 2022, o manancial atingiu 1,25m.

O nível baixo do Rio Acre tem dificultado a navegação de barcos, principalmente, os de maior porte, que trazem a produção agrícola das comunidades ribeirinhas para ser comercializada na capital acreana.

Outra preocupação é em relação ao abastecimento de água. Comunidades rurais já estão sendo atendidas por carros-pipa para nesta época do ano. A preocupação é ainda maior após desabamento de parte da estrutura da ETA II no dia de ontem. Equipes do Saerb trabalharam até a madrugada para garantir a chegada do mínimo de água nas residências. A ETA II, que fica localizada na região da Via Verde, é responsável por 60% do abastecimento na capital acreana.